Вкладчик1234 написав:Хотелось бы кредитный лимит...
В этом плане банк приятно обрадовал меня сегодня. Наш представитель уведомил о хорошей новости в телефонном режиме, на этапе бета-тестирования такое внимание приятно Кредитный лимит небольшой, но для старта и тестирования льготного периода хватит.
Сама схема использования карты в льготном периоде очень интересная и необычная. За траты июля надо до 25 августа оплатить ОМП, до 10 сентября -- оставшуюся сумму задолженности июля. Если в приложении будет успешное информирование по этому поводу, то пользователь явно потеряется в такой схеме.
Но вот не ясный момент. ОМП и сама сумма погашения задолженности учитывается по авторизации повышения остатка на карте или обязательно необходимо проводка по счёту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Очевидно, що раз на 24 місяці. А ще натякну, що у більшості населення у користуванні є і інша техніка, окрім телевізорів.
MASolomko написав:В этом плане банк приятно обрадовал меня сегодня. Наш представитель уведомил о хорошей новости в телефонном режиме, на этапе бета-тестирования такое внимание приятно Кредитный лимит небольшой, но для старта и тестирования льготного периода хватит.
Вітаємо, заслужена перемога. Нарешті ТАС змилувався над Вами. Аби вони ще зізналися, за що Вас так не люблять, то це був би взагалі космос.
Boundless написав:Моно более привлекательный чем изи и кредлимит там проще получить. Или я не прав?
Если вы планируете в льготном периоде находиться, то какой смысл в Моно, когда там только на 2 категории 1% кэшбека грязными, а здесь почти на всё 1% чистыми?
У мене в користуванні Альфа і Форвард, на даному етапі ці карти стали тільки кешбечними категоріями,(Альфа дає 0,5% кешбеку на всі покупки тільки про використанні смартфона токеном) місяць можна успішно прожити використовуючи суто кешбечні категорії, але дуже часто виникають ситуації в процесі коли потрібно здійснювати інші покупки, тому приглядаюсь до ізі із-за 1% на всі покупки. Ще у 17-18 роках Альфа на Максимум давала 2% на всі покупки, от тоді це було приємно підраховувати і виводити кешбек. А на категорію в Альфі на 20% рідко потрібна покупка. Використовуючи власну покупну активність в місячному терміні, вигідніше мати 1-2% кешбека на всі покупки, дисперсія більша, ніж тиснутись в категорії 5- 10-20%. ТОму на початку позиція ізі є нішовою, яку ніхто не займає, ну й пятничні 2 % теж цікава для гуляк.