3% - хоть чистыми, хоть грязными - не интересно совсем.
Насмешка какая-то. Издевательство, а не процент. Хоть бы не позорились
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05
3% - хоть чистыми, хоть грязными - не интересно совсем.
Насмешка какая-то. Издевательство, а не процент. Хоть бы не позорились
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