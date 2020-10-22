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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05

  MASolomko написав:[*]відсоток на залишок особистих коштів на картці й депозитах
Зробити чесний відсоток -- тобто в тарифах указувати відсоток уже з виведенням податків (і робити красиві значення). Якщо пишете 3 % на залишок, то клієнт ці 3 % й отримує. Буде легко перевіряти

3% - хоть чистыми, хоть грязными - не интересно совсем.
Насмешка какая-то. Издевательство, а не процент. Хоть бы не позорились
mustbe
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  #<1 ... 40414243
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izibank (421)
23.10.2020 14:05
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