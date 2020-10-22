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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:05

  MASolomko написав:[*]відсоток на залишок особистих коштів на картці й депозитах
Зробити чесний відсоток -- тобто в тарифах указувати відсоток уже з виведенням податків (і робити красиві значення). Якщо пишете 3 % на залишок, то клієнт ці 3 % й отримує. Буде легко перевіряти

3% - хоть чистыми, хоть грязными - не интересно совсем.
Насмешка какая-то. Издевательство, а не процент. Хоть бы не позорились
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:38

  MASolomko написав:
  izibank написав:необхідне проведення операції по рахунку для погашення ОМП/ суми в пільговому періоді.
Цей момент, а також значимість проводки за рахунком, у відповідях на поширені питання не розкривається і в додатку про це теж застережень немає. Я раніше висказав своє відношення до цього.

Просто ряд клієнтів будуть здивовані, що вони з легкістю вивели платіжну картку з пільгового періоду, оскільки навіть проводки переказів між своїми картками відбувається не миттєво, а через стандартний P2P :!: Тобто тримати свої кошти на віртуальній гривневій картці, а потім погасити з неї кредитку через переказ у мобільному додатку в останній день -- принесу сюрприз :mrgreen:

Ви обрали стратегію:
  izibank написав:izibank - легкий банк. izi значить "легко" - ми навмисно обрали неформальне написання слова - так, як його зазвичай вживають в спілкуванні з друзями :)
:idea: то у вас повинно бути реально ізі й прозоро. Ось, наприклад, моє бачення:
  • кешбек
    Слабким місцем є категорії п'ятничного кешбеку. Оскільки кешбек на ці категорії нараховується виключно в певний час (це ж треба тримати його в голову), а в інший час за ці категорії нічого не дають. Щоб користувачу не заморочуватися, то зробити розповсюдження 1 % кешбеку й на категорії п'ятничного кешбеку, коли в izibank не почалася п'ятниця ) У п'ятничний час усе стандартно
  • відсоток на залишок особистих коштів на картці й депозитах
    Зробити чесний відсоток -- тобто в тарифах указувати відсоток уже з виведенням податків (і робити красиві значення). Якщо пишете 3 % на залишок, то клієнт ці 3 % й отримує. Буде легко перевіряти
  • кредитна ставка
    Ось зараз ви її знизили до 3,08 % на місяць замість 3,6 %. Тут би краще її округлити до цілого значення, чи залишити десятки. Легче сприймати.)
  • проводки під час погашення заборгованості
    Якщо в інших операціях значимість проводок не видно, то при погашенні заборгованості це може принести проблеми. Добре було, якщо погашення заборгованості враховувалося лише авторизацією збільшення залишку на картці. Молодіж же не знає що таке СЕП :) Чи якось у додатку треба писати як правильно треба гасити кредитку. Як приклад, лікбез від Ощадбанку "Як вигідно користуватись картками Ощаду?"


дякуємо за зворотній зв'язок!
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:28

Re: izibank

Почему-то сразу вылето из головы, что карту можно прикрепить в Mastercard Більше. Вот сейчас вспомнил и сделал, всё прошло успешно.

Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка.

izibank, это надо исправить ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:45

  MASolomko написав:Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка.

У неё и бин такой же, как у ТАСовских. Получал карту izibank вместе с В5 - бины совпадают.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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