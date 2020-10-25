MASolomko написав:[*]відсоток на залишок особистих коштів на картці й депозитах Зробити чесний відсоток -- тобто в тарифах указувати відсоток уже з виведенням податків (і робити красиві значення). Якщо пишете 3 % на залишок, то клієнт ці 3 % й отримує. Буде легко перевіряти
3% - хоть чистыми, хоть грязными - не интересно совсем. Насмешка какая-то. Издевательство, а не процент. Хоть бы не позорились
Просто ряд клієнтів будуть здивовані, що вони з легкістю вивели платіжну картку з пільгового періоду, оскільки навіть проводки переказів між своїми картками відбувається не миттєво, а через стандартний P2P Тобто тримати свої кошти на віртуальній гривневій картці, а потім погасити з неї кредитку через переказ у мобільному додатку в останній день -- принесу сюрприз
Ви обрали стратегію:
izibank написав:izibank - легкий банк. izi значить "легко" - ми навмисно обрали неформальне написання слова - так, як його зазвичай вживають в спілкуванні з друзями
то у вас повинно бути реально ізі й прозоро. Ось, наприклад, моє бачення:
кешбек Слабким місцем є категорії п'ятничного кешбеку. Оскільки кешбек на ці категорії нараховується виключно в певний час (це ж треба тримати його в голову), а в інший час за ці категорії нічого не дають. Щоб користувачу не заморочуватися, то зробити розповсюдження 1 % кешбеку й на категорії п'ятничного кешбеку, коли в izibank не почалася п'ятниця ) У п'ятничний час усе стандартно
відсоток на залишок особистих коштів на картці й депозитах Зробити чесний відсоток -- тобто в тарифах указувати відсоток уже з виведенням податків (і робити красиві значення). Якщо пишете 3 % на залишок, то клієнт ці 3 % й отримує. Буде легко перевіряти
кредитна ставка Ось зараз ви її знизили до 3,08 % на місяць замість 3,6 %. Тут би краще її округлити до цілого значення, чи залишити десятки. Легче сприймати.)
проводки під час погашення заборгованості Якщо в інших операціях значимість проводок не видно, то при погашенні заборгованості це може принести проблеми. Добре було, якщо погашення заборгованості враховувалося лише авторизацією збільшення залишку на картці. Молодіж же не знає що таке СЕП Чи якось у додатку треба писати як правильно треба гасити кредитку. Як приклад, лікбез від Ощадбанку "Як вигідно користуватись картками Ощаду?"