Воодушевленный тем что лимит таки MASolomko налили - решил и себе чисто для тестирования попросить (особо не наглея) пару тысяч грн. лимита. Оформляя заявку заморачиватся не стал и на вопрос "не изменилось у вас что-либо" ответил - нет. И через пару часов прилетел пуш о том что лимит утвержден. Действительно изи
. Я так понимаю сейчас изи-банк стал более лояльно подходить к предоставлению лимитов (или же главный банк выделил под лимиты денежку). Что ж - спасибо - потестируем теперь карту в "полевых" условиях.