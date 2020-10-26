|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:56
Re: izibank
Воодушевленный тем что лимит таки MASolomko налили - решил и себе чисто для тестирования попросить (особо не наглея) пару тысяч грн. лимита. Оформляя заявку заморачиватся не стал и на вопрос "не изменилось у вас что-либо" ответил - нет. И через пару часов прилетел пуш о том что лимит утвержден. Действительно изи . Я так понимаю сейчас изи-банк стал более лояльно подходить к предоставлению лимитов (или же главный банк выделил под лимиты денежку). Что ж - спасибо - потестируем теперь карту в "полевых" условиях.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:19
Re: izibank
Flamingo, мне помогли с лимитом А так был отказ, как писал ранее.
Реально, когда карта без лимита, то тонкости с использованием кредитных средств отсекаешь. А теперь задумываешься над ними
ps Если банк более лояльно стал подходит к клиентам с хорошей кредитной историей, пусть и налив небольшой лимит, то это реально +.
Судя по имеющимся категориям операций izi хочет запустить и рассрочку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:09
Так же налили лимита благодаря представителю, а до этого с норм рейтингом отказ был. Правда уже выгреб лимит под 0, но надеюсь банка разгонится и 10к не будет пределом.
Зараз переглядають цей форум: killer bees і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|