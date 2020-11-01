RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:56

Re: izibank

Воодушевленный тем что лимит таки MASolomko налили - решил и себе чисто для тестирования попросить (особо не наглея) пару тысяч грн. лимита. Оформляя заявку заморачиватся не стал и на вопрос "не изменилось у вас что-либо" ответил - нет. И через пару часов прилетел пуш о том что лимит утвержден. Действительно изи ;). Я так понимаю сейчас изи-банк стал более лояльно подходить к предоставлению лимитов (или же главный банк выделил под лимиты денежку). Что ж - спасибо - потестируем теперь карту в "полевых" условиях.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5059
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:19

Re: izibank

Flamingo, мне помогли с лимитом ;) А так был отказ, как писал ранее.

Реально, когда карта без лимита, то тонкости с использованием кредитных средств отсекаешь. А теперь задумываешься над ними :)

ps Если банк более лояльно стал подходит к клиентам с хорошей кредитной историей, пусть и налив небольшой лимит, то это реально +.

Судя по имеющимся категориям операций izi хочет запустить и рассрочку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 08.03.18
Подякував: 266 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:09

  MASolomko написав:Flamingo, мне помогли с лимитом ;) А так был отказ, как писал ранее.

Реально, когда карта без лимита, то тонкости с использованием кредитных средств отсекаешь. А теперь задумываешься над ними :)

ps Если банк более лояльно стал подходит к клиентам с хорошей кредитной историей, пусть и налив небольшой лимит, то это реально +.

Судя по имеющимся категориям операций izi хочет запустить и рассрочку.


Так же налили лимита благодаря представителю, а до этого с норм рейтингом отказ был. Правда уже выгреб лимит под 0, но надеюсь банка разгонится и 10к не будет пределом.
gonzo
 
Повідомлень: 183
З нами з: 05.01.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:25

Коммиссия за выход (обнал) портит картину.

ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит
Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0%
Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн
УкрГаз выход 0%
моно -0%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.12.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39

  proftpd66 написав:Коммиссия за выход (обнал) портит картину.

ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит
Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0%
Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн
УкрГаз выход 0%
моно -0%

Ничего не понял. У моно обнал 0,5%. Только причем тут изик?
Bosstone
 
Повідомлень: 1759
З нами з: 21.04.10
Подякував: 638 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:58

  Bosstone написав:
  proftpd66 написав:Коммиссия за выход (обнал) портит картину.

ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит
Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0%
Алка у меня 10грн, новый та :evil: риф около 100грн
УкрГаз выход 0%
моно -0%

Ничего не понял. У моно обнал 0,5%. Только причем тут изик?


СЕП - 0%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.12.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:52

Re: izibank

  Bosstone написав:Ничего не понял. У моно обнал 0,5%. Только причем тут изик?
Пан привел статистику и судя по ней Изя проигрывает Моне. пан мыслит инструментально , обертка Изи его не цикавыть.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:10

  proftpd66 написав:Коммиссия за выход (обнал) портит картину.

ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит
Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0%
Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн
УкрГаз выход 0%
моно -0%


вітаю, звертаю вашу увагу, що зняття власних коштів в мережі банкоматів ТАСКОМБАНКу - 0%
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 59
З нами з: 10.09.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, lel, maxstar, Кочевник, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.