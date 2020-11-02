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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:56
Re: izibank
Воодушевленный тем что лимит таки MASolomko налили - решил и себе чисто для тестирования попросить (особо не наглея) пару тысяч грн. лимита. Оформляя заявку заморачиватся не стал и на вопрос "не изменилось у вас что-либо" ответил - нет. И через пару часов прилетел пуш о том что лимит утвержден. Действительно изи . Я так понимаю сейчас изи-банк стал более лояльно подходить к предоставлению лимитов (или же главный банк выделил под лимиты денежку). Что ж - спасибо - потестируем теперь карту в "полевых" условиях.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:19
Re: izibank
Flamingo, мне помогли с лимитом А так был отказ, как писал ранее.
Реально, когда карта без лимита, то тонкости с использованием кредитных средств отсекаешь. А теперь задумываешься над ними
ps Если банк более лояльно стал подходит к клиентам с хорошей кредитной историей, пусть и налив небольшой лимит, то это реально +.
Судя по имеющимся категориям операций izi хочет запустить и рассрочку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:09
Так же налили лимита благодаря представителю, а до этого с норм рейтингом отказ был. Правда уже выгреб лимит под 0, но надеюсь банка разгонится и 10к не будет пределом.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:25
Коммиссия за выход (обнал) портит картину.
ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит
Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0%
Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн
УкрГаз выход 0%
моно -0%
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39
Ничего не понял. У моно обнал 0,5%. Только причем тут изик?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:58
СЕП - 0%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:52
Re: izibank
Пан привел статистику и судя по ней Изя проигрывает Моне. пан мыслит инструментально , обертка Изи его не цикавыть.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:10
вітаю, звертаю вашу увагу, що зняття власних коштів в мережі банкоматів ТАСКОМБАНКу - 0%
Додано: Вів 03 лис, 2020 07:38
Re: izibank
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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