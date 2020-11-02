Воодушевленный тем что лимит таки MASolomko налили - решил и себе чисто для тестирования попросить (особо не наглея) пару тысяч грн. лимита. Оформляя заявку заморачиватся не стал и на вопрос "не изменилось у вас что-либо" ответил - нет. И через пару часов прилетел пуш о том что лимит утвержден. Действительно изи . Я так понимаю сейчас изи-банк стал более лояльно подходить к предоставлению лимитов (или же главный банк выделил под лимиты денежку). Что ж - спасибо - потестируем теперь карту в "полевых" условиях.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0% Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн УкрГаз выход 0% моно -0%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
proftpd66 написав:Коммиссия за выход (обнал) портит картину.
ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0% Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн УкрГаз выход 0% моно -0%
Ничего не понял. У моно обнал 0,5%. Только причем тут изик?
proftpd66 написав:Коммиссия за выход (обнал) портит картину.
ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0% Алка у меня 10грн, новый та риф около 100грн УкрГаз выход 0% моно -0%
Ничего не понял. У моно обнал 0,5%. Только причем тут изик?
СЕП - 0%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
proftpd66 написав:Коммиссия за выход (обнал) портит картину.
ОТП - 0.5%, но 500грн максимальная. Можно 0% через сберигательый депозит Рада - ПоРада Карта Платинум 400грн в месяц обслуживание, но выход - 0% Алка у меня 10грн, новый тариф около 100грн УкрГаз выход 0% моно -0%
вітаю, звертаю вашу увагу, що зняття власних коштів в мережі банкоматів ТАСКОМБАНКу - 0%