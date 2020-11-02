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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52
gonzo написав: MASolomko написав:
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)
Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите
... делайте хоть что-нибудь!
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