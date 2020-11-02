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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52

  gonzo написав:
  MASolomko написав:Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.

или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)

Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:09

  MASolomko написав:Почему-то сразу вылето из головы, что карту можно прикрепить в Mastercard Більше. Вот сейчас вспомнил и сделал, всё прошло успешно.

Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка.

izibank, это надо исправить ;)


вітаю!
виправили :wink:
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:31

1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?

2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?

3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack,
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izibank (443)
03.11.2020 17:31
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