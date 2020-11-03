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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52
gonzo написав: MASolomko написав:
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)
Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:09
MASolomko написав:
Почему-то сразу вылето из головы, что карту можно прикрепить в Mastercard Більше. Вот сейчас вспомнил и сделал, всё прошло успешно.
Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка.izibank
, это надо исправить
вітаю!
виправили
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:31
1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?
2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?
3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack,
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:17
Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:18
novichok написав:
Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%?
Чистыми. Начисляют чуть больше, с запасом на налоги
За Виталия Наливкина!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:37
MASolomko написав:
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
Передаёт. Мой светится.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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