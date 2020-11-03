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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52
gonzo написав: MASolomko написав:
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)
Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:09
MASolomko написав:
Почему-то сразу вылето из головы, что карту можно прикрепить в Mastercard Більше. Вот сейчас вспомнил и сделал, всё прошло успешно.
Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка.izibank
, это надо исправить
вітаю!
виправили
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:31
1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?
2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?
3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack,
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:17
Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%?
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novichok
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:18
novichok написав:
Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%?
Чистыми. Начисляют чуть больше, с запасом на налоги
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:37
MASolomko написав:
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
Передаёт. Мой светится.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:35
clientage написав: gonzo написав: MASolomko написав:
Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.
или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)
Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите
Ага, добавился кредит в убки в итоге - я чет думал что сразу после открытия подают.
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gonzo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:44
proftpd66 написав:
1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?
2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?
3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack,
вітаю,
комісія за зняття готівки в касі (якщо сума понад 100 грн) - 15 грн.
щодо фінмоніторингу - 400 тисяч. дякуємо за побажання, зафіксували.
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izibank
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:38
Уважаемый представитель, в ходе использования вашей карты лично для себя выявил неудобство - что когда ты "в кредите" (то есть на карте не свои, а долг - пусть и небольшой) то глядя на первую страницу приложения видишь большими цифрами "горит" сумма твоего долга, а внизу маленькими циферками доступная сумма для использования - это ИМХО очень не информативно. Сумма долга нужна человеку гораздо реже чем сумма доступных средств. По сути она нужна только при погашении, ну может еще в случаях когда человек хочет просто поинтересоваться сколько он должен, что бывает не часто. Сумма же доступных средств нужна гораздо чаще - чтобы оценить достаточно ли средств на карте чтобы купить ту или иную вещицу. А у вас оно реализовано так, что взглянув на экран и увидев не нужную информацию о долге клиент только потом начнет приглядываться и искать сколько там у него есть на потратить. Мое мнение - стоит сделать наоборот - большими цифрами сумма доступных средств, а маленькими сумма долга (если она вообще нужна на стартовой странице а не где-то внутри).
Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт"
. Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе
), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:47
Flamingo написав:
Уважаемый представитель, в ходе использования вашей карты лично для себя выявил неудобство - что когда ты "в кредите" (то есть на карте не свои, а долг - пусть и небольшой) то глядя на первую страницу приложения видишь большими цифрами "горит" сумма твоего долга, а внизу маленькими циферками доступная сумма для использования - это ИМХО очень не информативно. Сумма долга нужна человеку гораздо реже чем сумма доступных средств. По сути она нужна только при погашении, ну может еще в случаях когда человек хочет просто поинтересоваться сколько он должен, что бывает не часто. Сумма же доступных средств нужна гораздо чаще - чтобы оценить достаточно ли средств на карте чтобы купить ту или иную вещицу. А у вас оно реализовано так, что взглянув на экран и увидев не нужную информацию о долге клиент только потом начнет приглядываться и искать сколько там у него есть на потратить. Мое мнение - стоит сделать наоборот - большими цифрами сумма доступных средств, а маленькими сумма долга (если она вообще нужна на стартовой странице а не где-то внутри).
Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт"
. Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе
), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение.
вітаю,
дуже вдячні за фідбек
!
розгялнемо пропозицію)
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