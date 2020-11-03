Додано: Сер 04 лис, 2020 15:38

Уважаемый представитель, в ходе использования вашей карты лично для себя выявил неудобство - что когда ты "в кредите" (то есть на карте не свои, а долг - пусть и небольшой) то глядя на первую страницу приложения видишь большими цифрами "горит" сумма твоего долга, а внизу маленькими циферками доступная сумма для использования - это ИМХО очень не информативно. Сумма долга нужна человеку гораздо реже чем сумма доступных средств. По сути она нужна только при погашении, ну может еще в случаях когда человек хочет просто поинтересоваться сколько он должен, что бывает не часто. Сумма же доступных средств нужна гораздо чаще - чтобы оценить достаточно ли средств на карте чтобы купить ту или иную вещицу. А у вас оно реализовано так, что взглянув на экран и увидев не нужную информацию о долге клиент только потом начнет приглядываться и искать сколько там у него есть на потратить. Мое мнение - стоит сделать наоборот - большими цифрами сумма доступных средств, а маленькими сумма долга (если она вообще нужна на стартовой странице а не где-то внутри).Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт". Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение.