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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 43444546> Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3 5 6 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 33% 2 2 - Погано. Некомпетентно. 0 0 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 17% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 33% 2 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52 gonzo написав: MASolomko написав: Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ. Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.

или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло) или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)

Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32842 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2612 раз. Подякували: 3849 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 15:09 MASolomko написав: Почему-то сразу вылето из головы, что карту можно прикрепить в Mastercard Більше. Вот сейчас вспомнил и сделал, всё прошло успешно.



Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка.



izibank, это надо исправить Почему-то сразу вылето из головы, что карту можно прикрепить в Mastercard Більше. Вот сейчас вспомнил и сделал, всё прошло успешно.Единственное там карта определилась, как карта Таскомбанка., это надо исправить



вітаю!

виправили вітаю!виправили izibank Представник банку Повідомлень: 62 З нами з: 10.09.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 17:31 1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?



2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?



3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack,

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Повідомлень: 3527 З нами з: 22.12.16 Подякував: 267 раз. Подякували: 197 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 21:17 Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%? novichok

Повідомлень: 2203 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 21:18 novichok написав: Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%? Кеш бек платят чистыми или минус 19.5%?

Чистыми. Начисляют чуть больше, с запасом на налоги Чистыми. Начисляют чуть больше, с запасом на налоги За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13133 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7306 раз. Подякували: 3459 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 22:37 MASolomko написав: Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ. Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.

Передаёт. Мой светится. Передаёт. Мой светится. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2245 З нами з: 18.05.16 Подякував: 327 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 09:35 clientage написав: gonzo написав: MASolomko написав: Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ. Тас по кредитке izibank передаёт информацию по кредитной линии в УБКИ.

или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло) или не передает или не сразу, убки показало что ТАС обращался чтобы чекнуть рейтинг - но кредит еще не светится (где то 3 недели после выделения лимита прошло)

Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите Банки обновляют КИ раз в 2..4 недели, ждите



Ага, добавился кредит в убки в итоге - я чет думал что сразу после открытия подают. Ага, добавился кредит в убки в итоге - я чет думал что сразу после открытия подают. gonzo Повідомлень: 185 З нами з: 05.01.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 09:44 proftpd66 написав: 1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?



2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?



3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack, 1) снятие евро в кассе, так же 15грн без комиссии? Снятие по номеру карты с пасопртом или по текущему счету?2) фин мониторинг такой как в ТАС от 150? или можете сделать от 400?3) 1% скучно, можно добавить MCC ночных клубов в 50% CashBack,



вітаю,

комісія за зняття готівки в касі (якщо сума понад 100 грн) - 15 грн.

щодо фінмоніторингу - 400 тисяч. дякуємо за побажання, зафіксували. вітаю,комісія за зняття готівки в касі (якщо сума понад 100 грн) - 15 грн.щодо фінмоніторингу - 400 тисяч. дякуємо за побажання, зафіксували. izibank Представник банку Повідомлень: 62 З нами з: 10.09.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 15:38 Re: izibank

Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт" . Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе ), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение. Уважаемый представитель, в ходе использования вашей карты лично для себя выявил неудобство - что когда ты "в кредите" (то есть на карте не свои, а долг - пусть и небольшой) то глядя на первую страницу приложения видишь большими цифрами "горит" сумма твоего долга, а внизу маленькими циферками доступная сумма для использования - это ИМХО очень не информативно. Сумма долга нужна человеку гораздо реже чем сумма доступных средств. По сути она нужна только при погашении, ну может еще в случаях когда человек хочет просто поинтересоваться сколько он должен, что бывает не часто. Сумма же доступных средств нужна гораздо чаще - чтобы оценить достаточно ли средств на карте чтобы купить ту или иную вещицу. А у вас оно реализовано так, что взглянув на экран и увидев не нужную информацию о долге клиент только потом начнет приглядываться и искать сколько там у него есть на потратить. Мое мнение - стоит сделать наоборот - большими цифрами сумма доступных средств, а маленькими сумма долга (если она вообще нужна на стартовой странице а не где-то внутри).Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт". Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5065 З нами з: 20.03.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 16:47 Flamingo написав: Уважаемый представитель, в ходе использования вашей карты лично для себя выявил неудобство - что когда ты "в кредите" (то есть на карте не свои, а долг - пусть и небольшой) то глядя на первую страницу приложения видишь большими цифрами "горит" сумма твоего долга, а внизу маленькими циферками доступная сумма для использования - это ИМХО очень не информативно. Сумма долга нужна человеку гораздо реже чем сумма доступных средств. По сути она нужна только при погашении, ну может еще в случаях когда человек хочет просто поинтересоваться сколько он должен, что бывает не часто. Сумма же доступных средств нужна гораздо чаще - чтобы оценить достаточно ли средств на карте чтобы купить ту или иную вещицу. А у вас оно реализовано так, что взглянув на экран и увидев не нужную информацию о долге клиент только потом начнет приглядываться и искать сколько там у него есть на потратить. Мое мнение - стоит сделать наоборот - большими цифрами сумма доступных средств, а маленькими сумма долга (если она вообще нужна на стартовой странице а не где-то внутри).

Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт" . Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе ), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение. Уважаемый представитель, в ходе использования вашей карты лично для себя выявил неудобство - что когда ты "в кредите" (то есть на карте не свои, а долг - пусть и небольшой) то глядя на первую страницу приложения видишь большими цифрами "горит" сумма твоего долга, а внизу маленькими циферками доступная сумма для использования - это ИМХО очень не информативно. Сумма долга нужна человеку гораздо реже чем сумма доступных средств. По сути она нужна только при погашении, ну может еще в случаях когда человек хочет просто поинтересоваться сколько он должен, что бывает не часто. Сумма же доступных средств нужна гораздо чаще - чтобы оценить достаточно ли средств на карте чтобы купить ту или иную вещицу. А у вас оно реализовано так, что взглянув на экран и увидев не нужную информацию о долге клиент только потом начнет приглядываться и искать сколько там у него есть на потратить. Мое мнение - стоит сделать наоборот - большими цифрами сумма доступных средств, а маленькими сумма долга (если она вообще нужна на стартовой странице а не где-то внутри).Ну и кэшбек - имхо лучше его сделать где-то более явной "кнопой", чем спрятанным в "услугах". Хотя конечно после того как первый раз нашел уже знаешь где он "зарыт". Но просто сейчас даже само слово "кэшбек" - как бы является определенным преимуществом, подчеркивающим что банк заботится о своих клиентах (хотя 1% безусловно забота так себе), и с маркетинговой точки зрения наверное было бы правильно, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому прятать его вглубь - ИМХО не самое удачное решение.



вітаю,

дуже вдячні за фідбек !

розгялнемо пропозицію) вітаю,дуже вдячні за фідбекрозгялнемо пропозицію) izibank Представник банку Повідомлень: 62 З нами з: 10.09.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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