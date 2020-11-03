Ставить кредитный лимит или сумму долга на самое видное место наверно не стоит, но они должны быть явно обозначены.
Во-1 НБУ так требует, во-2 начнутся жалобы "я не знал, что это кредитные"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:51
Ставить кредитный лимит или сумму долга на самое видное место наверно не стоит, но они должны быть явно обозначены.
Во-1 НБУ так требует, во-2 начнутся жалобы "я не знал, что это кредитные"
За Виталия Наливкина!
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