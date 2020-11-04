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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:51

Ставить кредитный лимит или сумму долга на самое видное место наверно не стоит, но они должны быть явно обозначены.
Во-1 НБУ так требует, во-2 начнутся жалобы "я не знал, что это кредитные"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:11

Кеш Бэк зачисляется за операции на валютных картах?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:52

  proftpd66 написав:Кеш Бэк зачисляется за операции на валютных картах?


вітаю, так, нараховується в гривневому еквіваленті.
izibank
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