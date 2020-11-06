Ставить кредитный лимит или сумму долга на самое видное место наверно не стоит, но они должны быть явно обозначены.
Во-1 НБУ так требует, во-2 начнутся жалобы "я не знал, что это кредитные"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:51
Ставить кредитный лимит или сумму долга на самое видное место наверно не стоит, но они должны быть явно обозначены.
Во-1 НБУ так требует, во-2 начнутся жалобы "я не знал, что это кредитные"
За Виталия Наливкина!
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:11
Кеш Бэк зачисляется за операции на валютных картах?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:52
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:38
izibank, почему нельзя скопировать номер карты тапом?
За Виталия Наливкина!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:45
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:53
Re: izibank
izibank, у вас как-то не логично. В настройках карты отображается номер карты, но там нельзя этот номер скопировать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:58
Re: izibank
А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида .
б.Шон
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:14
сделал 5 операций за день
на 5 раз Доминос Пица какой-то не известны глюк и отказ
в Выписке нет вообще.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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