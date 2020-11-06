А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:44
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:41
Тему забезпеченості по смартфону в кишені варто обговорювати не на фін. форумі, а може, й взагалі не варто, це питання віри, а не ТХ.
Але "забезпечений", ймовірно, не в курсі, що є яфони за 300 у.о. нові, а є нові ведроідні за 1950.
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