А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:44
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:41
Тему забезпеченості по смартфону в кишені варто обговорювати не на фін. форумі, а може, й взагалі не варто, це питання віри, а не ТХ.
Але "забезпечений", ймовірно, не в курсі, що є яфони за 300 у.о. нові, а є нові ведроідні за 1950.
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:50
Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.
б.Шон
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