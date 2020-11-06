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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:44

  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:41

  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Тему забезпеченості по смартфону в кишені варто обговорювати не на фін. форумі, а може, й взагалі не варто, це питання віри, а не ТХ.
Але "забезпечений", ймовірно, не в курсі, що є яфони за 300 у.о. нові, а є нові ведроідні за 1950.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:50

  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:20

  unlock написав:
  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.

только никаого отношения яблоко к обеспеченности в наших реалиях не имеет, а даже скорее наоборот, но вы можете и дальше так думать, просто у банка другая статистика - приближенная к реальности.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:40

Re: izibank

Якщо надкусанці такі багаті, якими себе вважають, то можуть купити відро спеціяльно під конкретну банку, чом би й ні? Тим більше вони лю переплачувати за надкушені зарядки, кабелі і навіть купують софт за гроші :))
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chipmunk
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