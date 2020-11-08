Додано: Нед 08 лис, 2020 21:14

sens написав: unlock написав: Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид

Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было, но у меня техника эпл уже лет 7, начинал с виндовс пхоне, потом виндовс мобайл, потом опять виндовс пхоне, потом чуть андроид, а потом открыл для себя иос, и на нем сижу. Абсолютно беспроблемная техника в плане юзабилити, идеально интегрируется с любой корпоративной системой, имеет реализацию/поддержку того, что я использую в своей работе. Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью. И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает.