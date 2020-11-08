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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:44

  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:41

  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Тему забезпеченості по смартфону в кишені варто обговорювати не на фін. форумі, а може, й взагалі не варто, це питання віри, а не ТХ.
Але "забезпечений", ймовірно, не в курсі, що є яфони за 300 у.о. нові, а є нові ведроідні за 1950.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:50

  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:20

  unlock написав:
  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.

только никаого отношения яблоко к обеспеченности в наших реалиях не имеет, а даже скорее наоборот, но вы можете и дальше так думать, просто у банка другая статистика - приближенная к реальности.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:40

Re: izibank

Якщо надкусанці такі багаті, якими себе вважають, то можуть купити відро спеціяльно під конкретну банку, чом би й ні? Тим більше вони лю переплачувати за надкушені зарядки, кабелі і навіть купують софт за гроші :))
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:56

  unlock написав:
  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? :lol:

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.
на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:14

  sens написав:
  unlock написав:Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.
на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид

Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было, но у меня техника эпл уже лет 7, начинал с виндовс пхоне, потом виндовс мобайл, потом опять виндовс пхоне, потом чуть андроид, а потом открыл для себя иос, и на нем сижу. Абсолютно беспроблемная техника в плане юзабилити, идеально интегрируется с любой корпоративной системой, имеет реализацию/поддержку того, что я использую в своей работе. Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью. И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:08

Re: izibank

  unlock написав:И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид.

Надо сказать, что беты у monobank тоже на iOS немного отстают от Android, отчего в соответствующей группе FB после появления новых фичей на Android появляются сообщения в духе: "Когда уже будет на iOS?". При этом, кажется, сам Гороховский как-то выкладывал информацию о том, что несмотря на то, что пользователей на iOS заметно меньше, в среднем тратят они больше и, если не ошибаюсь, даже общая сумма трат клиентов на iOS больше, чем клиентов на Android. Но бету начинать с Android может и нормально. ИМХО, легче обеспечить массовость для отработки процессов и т.п.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:09

  sens написав: на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид


но им кешбэк нафиг не надо. Анонимный(полуанонимный) сервис типо Ощад Pre-Paid.
Ранее была от Индустриального банка анонимная карта.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:43

  unlock написав:Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было,

Правда никогда? Какая же у вас короткая память. А это тогда что:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).
Про малообеспеченых это разве не оценка. Даже не по модели, а по ОС :)


  unlock написав:Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью.

А я к примеру на полном серьезе считаю что если бы владельцы эппла сделали ставку только на владельцев лехухов и инфинь, они бы разорились. Поэому им нужны понтовики для выручки. Думаю если бы сделали выборку то оказалось что владельцев лексусов и каенов среди владельцев айфонов менее 1%, несколько процентов наверняка будет из тех кто осознанно сделал выбор в пользу этой техники по тем или иным причинам, но понтовиков в итоге окажется гораздо больше этих двух групп. И на вопрос зачем вам айфон они ничего вразумительного не ответят. Просто круто, у нашей тусы у всех такие и мы каждый год меняем на новые мандельки. Так у кого тут инфантильность ;)
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Flamingo
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