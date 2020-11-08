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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 44454647 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.9 5 7 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 29% 2 2 - Погано. Некомпетентно. 14% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 14% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 29% 2 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Суб 07 лис, 2020 10:44 unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? Vorlon Повідомлень: 9328 З нами з: 14.06.13 Подякував: 445 раз. Подякували: 1001 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 11:41 Vorlon написав: unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?

Тему забезпеченості по смартфону в кишені варто обговорювати не на фін. форумі, а може, й взагалі не варто, це питання віри, а не ТХ.

Але "забезпечений", ймовірно, не в курсі, що є яфони за 300 у.о. нові, а є нові ведроідні за 1950. Тему забезпеченості по смартфону в кишені варто обговорювати не на фін. форумі, а може, й взагалі не варто, це питання віри, а не ТХ.Але "забезпечений", ймовірно, не в курсі, що є яфони за 300 у.о. нові, а є нові ведроідні за 1950. Son of Sun Повідомлень: 780 З нами з: 25.04.14 Подякував: 95 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 14:50 Vorlon написав: unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. б.Шон unlock

Повідомлень: 2862 З нами з: 14.06.12 Подякував: 518 раз. Подякували: 441 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 16:20 unlock написав: Vorlon написав: unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.

только никаого отношения яблоко к обеспеченности в наших реалиях не имеет, а даже скорее наоборот, но вы можете и дальше так думать, просто у банка другая статистика - приближенная к реальности. только никаого отношения яблоко к обеспеченности в наших реалиях не имеет, а даже скорее наоборот, но вы можете и дальше так думать, просто у банка другая статистика - приближенная к реальности. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6406 З нами з: 20.01.15 Подякував: 396 раз. Подякували: 643 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 16:40 Re: izibank ) Якщо надкусанці такі багаті, якими себе вважають, то можуть купити відро спеціяльно під конкретну банку, чом би й ні? Тим більше вони лю переплачувати за надкушені зарядки, кабелі і навіть купують софт за гроші Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн chipmunk

Повідомлень: 8545 З нами з: 15.04.09 Подякував: 498 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:56 unlock написав: Vorlon написав: unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего? А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид никому не верю sens

Повідомлень: 12420 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 21:14 sens написав: unlock написав: Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил. на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид

Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было, но у меня техника эпл уже лет 7, начинал с виндовс пхоне, потом виндовс мобайл, потом опять виндовс пхоне, потом чуть андроид, а потом открыл для себя иос, и на нем сижу. Абсолютно беспроблемная техника в плане юзабилити, идеально интегрируется с любой корпоративной системой, имеет реализацию/поддержку того, что я использую в своей работе. Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью. И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает. Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было, но у меня техника эпл уже лет 7, начинал с виндовс пхоне, потом виндовс мобайл, потом опять виндовс пхоне, потом чуть андроид, а потом открыл для себя иос, и на нем сижу. Абсолютно беспроблемная техника в плане юзабилити, идеально интегрируется с любой корпоративной системой, имеет реализацию/поддержку того, что я использую в своей работе. Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью. И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает. б.Шон unlock

Повідомлень: 2862 З нами з: 14.06.12 Подякував: 518 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 22:08 Re: izibank unlock написав: И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид.

Надо сказать, что беты у monobank тоже на iOS немного отстают от Android, отчего в соответствующей группе FB после появления новых фичей на Android появляются сообщения в духе: "Когда уже будет на iOS?". При этом, кажется, сам Гороховский как-то выкладывал информацию о том, что несмотря на то, что пользователей на iOS заметно меньше, в среднем тратят они больше и, если не ошибаюсь, даже общая сумма трат клиентов на iOS больше, чем клиентов на Android. Но бету начинать с Android может и нормально. ИМХО, легче обеспечить массовость для отработки процессов и т.п. Надо сказать, что беты у monobank тоже на iOS немного отстают от Android, отчего в соответствующей группе FB после появления новых фичей на Android появляются сообщения в духе: "Когда уже будет на iOS?". При этом, кажется, сам Гороховский как-то выкладывал информацию о том, что несмотря на то, что пользователей на iOS заметно меньше, в среднем тратят они больше и, если не ошибаюсь, даже общая сумма трат клиентов на iOS больше, чем клиентов на Android. Но бету начинать с Android может и нормально. ИМХО, легче обеспечить массовость для отработки процессов и т.п. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 1703 З нами з: 31.07.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 22:09 sens написав: на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид на тему смарта это скорее дискуссия,не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон,также и сам имею такой не ради забавы,а техника jsb работает с приложением на iOS,также когда Huawei ранее массово загонял свои солнечные панели ,то мне понадобился смарт на андроид



но им кешбэк нафиг не надо. Анонимный(полуанонимный) сервис типо Ощад Pre-Paid.

Ранее была от Индустриального банка анонимная карта. но им кешбэк нафиг не надо. Анонимный(полуанонимный) сервис типо Ощад Pre-Paid.Ранее была от Индустриального банка анонимная карта.

http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы. Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимостиhttp://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3578 З нами з: 22.12.16 Подякував: 270 раз. Подякували: 201 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 23:43 unlock написав: Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было, Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было,

Правда никогда? Какая же у вас короткая память. А это тогда что:

unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида Про малообеспеченых это разве не оценка. Даже не по модели, а по ОС





unlock написав: Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью. Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью.

А я к примеру на полном серьезе считаю что если бы владельцы эппла сделали ставку только на владельцев лехухов и инфинь, они бы разорились. Поэому им нужны понтовики для выручки. Думаю если бы сделали выборку то оказалось что владельцев лексусов и каенов среди владельцев айфонов менее 1%, несколько процентов наверняка будет из тех кто осознанно сделал выбор в пользу этой техники по тем или иным причинам, но понтовиков в итоге окажется гораздо больше этих двух групп. И на вопрос зачем вам айфон они ничего вразумительного не ответят. Просто круто, у нашей тусы у всех такие и мы каждый год меняем на новые мандельки. Так у кого тут инфантильность Правда никогда? Какая же у вас короткая память. А это тогда что:Про малообеспеченых это разве не оценка. Даже не по модели, а по ОСА я к примеру на полном серьезе считаю что если бы владельцы эппла сделали ставку только на владельцев лехухов и инфинь, они бы разорились. Поэому им нужны понтовики для выручки. Думаю если бы сделали выборку то оказалось что владельцев лексусов и каенов среди владельцев айфонов менее 1%, несколько процентов наверняка будет из тех кто осознанно сделал выбор в пользу этой техники по тем или иным причинам, но понтовиков в итоге окажется гораздо больше этих двух групп. И на вопрос зачем вам айфон они ничего вразумительного не ответят. Просто круто, у нашей тусы у всех такие и мы каждый год меняем на новые мандельки. Так у кого тут инфантильность 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5092 З нами з: 20.03.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 44454647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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