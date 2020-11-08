"не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон".
Вагомий показник - всі ваші 10 знайомих на лехусах 1999 року випуску.
Є мільйони людей, які користуються не iphone і чудово живуть.
"И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает."
Бла-бла, закон Мерфі більш доречний. У Парето була теорія, гіпотеза.
Конкуренція телефонів на андроіді набагато гостріша, оскільки їх більше. І у hi-end (>1000 у.о. за телефон) сегменті ці телефони на одне-пару поколінь попереду iphone (камера, hardware-технології, кастомізація, ...).
PS Користуюсь як iOS, так і Android, можу порівнювати на практиці, а не за думкою студентів.