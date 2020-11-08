RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:37

Re: izibank

"не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон".
Вагомий показник - всі ваші 10 знайомих на лехусах 1999 року випуску.
Є мільйони людей, які користуються не iphone і чудово живуть.

"И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает."
Бла-бла, закон Мерфі більш доречний. У Парето була теорія, гіпотеза.

Конкуренція телефонів на андроіді набагато гостріша, оскільки їх більше. І у hi-end (>1000 у.о. за телефон) сегменті ці телефони на одне-пару поколінь попереду iphone (камера, hardware-технології, кастомізація, ...).
PS Користуюсь як iOS, так і Android, можу порівнювати на практиці, а не за думкою студентів.
Son of Sun
 
Повідомлень: 781
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], Hemi, ingtrans, ramaz, vitaliy_berdinskikh, Zonenor, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2356)
09.11.2020 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.