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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:37

Re: izibank

"не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон".
Вагомий показник - всі ваші 10 знайомих на лехусах 1999 року випуску.
Є мільйони людей, які користуються не iphone і чудово живуть.

"И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает."
Бла-бла, закон Мерфі більш доречний. У Парето була теорія, гіпотеза.

Конкуренція телефонів на андроіді набагато гостріша, оскільки їх більше. І у hi-end (>1000 у.о. за телефон) сегменті ці телефони на одне-пару поколінь попереду iphone (камера, hardware-технології, кастомізація, ...).
PS Користуюсь як iOS, так і Android, можу порівнювати на практиці, а не за думкою студентів.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:48

Re: izibank

зачем метать бисер перед свиней :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:06

Re: izibank

unlock написав:
  Vorlon написав:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).

А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?

Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.


Совершенно неуместное сравнение. Вы берете среднюю цену одной линейки одного производителя, и среднюю цену сотен моделей телефонов десятков производителей.
Если же сравнивать сравнимое, то возьмите верхний сегмент андроид-телефонов - и, представьте, цена мало будет отличаться от айфонов. Топовые Самсунги им давно по цене не уступают.
Мы не США, где Айфоны звнимают большую часть рынка. А разработка и тестирование под ios намного дороже обходится. Потому вполне логично, что по крайней мере для беты решили ограничится только Андроидом
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:59

  unlock написав:Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн

и средний айфон у населения 6-7, цены которых 3-6К в базарный день :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:58

  Flamingo написав:
  unlock написав:Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было,

Правда никогда? Какая же у вас короткая память. А это тогда что:
  unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида :).
Про малообеспеченых это разве не оценка. Даже не по модели, а по ОС :)


  unlock написав:Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью.

А я к примеру на полном серьезе считаю что если бы владельцы эппла сделали ставку только на владельцев лехухов и инфинь, они бы разорились. Поэому им нужны понтовики для выручки. Думаю если бы сделали выборку то оказалось что владельцев лексусов и каенов среди владельцев айфонов менее 1%, несколько процентов наверняка будет из тех кто осознанно сделал выбор в пользу этой техники по тем или иным причинам, но понтовиков в итоге окажется гораздо больше этих двух групп. И на вопрос зачем вам айфон они ничего вразумительного не ответят. Просто круто, у нашей тусы у всех такие и мы каждый год меняем на новые мандельки. Так у кого тут инфантильность ;)
тему «павутинки на екрані» Вы нарочито обошли стороной?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:43

В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный, 3 раз не вводил так как карту могло съесть
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:58

Я уверен что если прийти в кассу таса снять доллары с изи вирутаульной карту , то никто не будет знать как это делать .
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:25

п2п бесплатный получается

https://www.izibank.com.ua/tariffs

переказ коштів між власними картками або картками інших осіб, емітованими ТАСКОМБАНКом або іншими банками (власні кошти) -------------- безкоштовно
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:43

переказ по Украине по ЕДРПОУ не находит банку Форвард. И по ебану не отправить, не находит.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:49

  proftpd66 написав:переказ по Украине по ЕДРПОУ не находит банку Форвард. И по ебану не отправить, не находит.

И кнопочку "заповнити реквізити" нажимали?
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