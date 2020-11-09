Flamingo написав:

unlock написав: Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было, Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было,

unlock написав: А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида . А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида

unlock написав: Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью. Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью.

Правда никогда? Какая же у вас короткая память. А это тогда что:Про малообеспеченых это разве не оценка. Даже не по модели, а по ОСА я к примеру на полном серьезе считаю что если бы владельцы эппла сделали ставку только на владельцев лехухов и инфинь, они бы разорились. Поэому им нужны понтовики для выручки. Думаю если бы сделали выборку то оказалось что владельцев лексусов и каенов среди владельцев айфонов менее 1%, несколько процентов наверняка будет из тех кто осознанно сделал выбор в пользу этой техники по тем или иным причинам, но понтовиков в итоге окажется гораздо больше этих двух групп. И на вопрос зачем вам айфон они ничего вразумительного не ответят. Просто круто, у нашей тусы у всех такие и мы каждый год меняем на новые мандельки. Так у кого тут инфантильность