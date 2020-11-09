"не видел я у своих знакомых,кто ездит на Лексусе или кайен,телефон не айфон". Вагомий показник - всі ваші 10 знайомих на лехусах 1999 року випуску. Є мільйони людей, які користуються не iphone і чудово живуть.
"И основное - если реализуется какой-то массовый финансовый проект, то поддержка ИОС-первое и основное правило, потом андроид. Закон Парето - он работает." Бла-бла, закон Мерфі більш доречний. У Парето була теорія, гіпотеза.
Конкуренція телефонів на андроіді набагато гостріша, оскільки їх більше. І у hi-end (>1000 у.о. за телефон) сегменті ці телефони на одне-пару поколінь попереду iphone (камера, hardware-технології, кастомізація, ...). PS Користуюсь як iOS, так і Android, можу порівнювати на практиці, а не за думкою студентів.
unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида .
А вы обеспеченность только по смартфону человека судите? Понты главнее всего?
Почему у вас так бомбануло? Средняя цена андроид телефона у населения 2000-5000 грн. Айфон стоит минимум 9000 грн(коллега выше считает, что может купить современный новый айфон за 300 уе, пусть так и будет, хотя я таких цен в Украине не видел). Соответственно это значительно выше вилки. Если у проекта есть приложение под андроид, но нету под ИОС, значит таргет проекта та группа будущих пользователей, которая явно беднее второй. Простая статистика. Вот и спросил.
Совершенно неуместное сравнение. Вы берете среднюю цену одной линейки одного производителя, и среднюю цену сотен моделей телефонов десятков производителей. Если же сравнивать сравнимое, то возьмите верхний сегмент андроид-телефонов - и, представьте, цена мало будет отличаться от айфонов. Топовые Самсунги им давно по цене не уступают. Мы не США, где Айфоны звнимают большую часть рынка. А разработка и тестирование под ios намного дороже обходится. Потому вполне логично, что по крайней мере для беты решили ограничится только Андроидом
unlock написав:Полностью согласен. Никогда не оценивал состояние человека по моделе смарта, даже в мыслях не было,
Правда никогда? Какая же у вас короткая память. А это тогда что:
unlock написав:А проект рассчитан только на малообеспеченных клиентов? А то приложение только для ведроида .
Про малообеспеченых это разве не оценка. Даже не по модели, а по ОС
unlock написав:Посему вердикт "айфон в руках - понтовик", меня как то забавляет своей инфантильностью.
А я к примеру на полном серьезе считаю что если бы владельцы эппла сделали ставку только на владельцев лехухов и инфинь, они бы разорились. Поэому им нужны понтовики для выручки. Думаю если бы сделали выборку то оказалось что владельцев лексусов и каенов среди владельцев айфонов менее 1%, несколько процентов наверняка будет из тех кто осознанно сделал выбор в пользу этой техники по тем или иным причинам, но понтовиков в итоге окажется гораздо больше этих двух групп. И на вопрос зачем вам айфон они ничего вразумительного не ответят. Просто круто, у нашей тусы у всех такие и мы каждый год меняем на новые мандельки. Так у кого тут инфантильность
тему «павутинки на екрані» Вы нарочито обошли стороной?