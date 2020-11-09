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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:55

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:переказ по Украине по ЕДРПОУ не находит банку Форвард. И по ебану не отправить, не находит.

И кнопочку "заповнити реквізити" нажимали?



точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.

Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:59

написано что отправка пошла. Но со счета не снял и в истории нету. :lol:

В итоге не отправилась или хз


хотел сохранить, не сохранилось.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 22.12.16
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Подякували: 201 раз.
 
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2
  #<1 ... 46474849
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