точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:55
точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:59
написано что отправка пошла. Но со счета не снял и в истории нету.
В итоге не отправилась или хз
хотел сохранить, не сохранилось.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:18
тянучной форварда потянул 1к грн. Приложение форварда написало что платеж успешен.
С Изи сняло, есть в выписке. А в Форварде не пополнило и нету в выписке.
После этого приложение форварда отключилось от сети и нельзя было зайти.
кого винить?
UPD:
пополнил на 100грн. Прошло сразу. Проблем нету.
через время пополнение появилось у Форварда. Вопрос закрыт.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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