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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:55
ingtrans написав: proftpd66 написав:
переказ по Украине по ЕДРПОУ не находит банку Форвард. И по ебану не отправить, не находит.
И кнопочку "заповнити реквізити" нажимали?
точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:59
написано что отправка пошла. Но со счета не снял и в истории нету.
В итоге не отправилась или хз
хотел сохранить, не сохранилось.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:18
тянучной форварда потянул 1к грн. Приложение форварда написало что платеж успешен.
С Изи сняло, есть в выписке. А в Форварде не пополнило и нету в выписке.
После этого приложение форварда отключилось от сети и нельзя было зайти.
кого винить?
UPD:
пополнил на 100грн. Прошло сразу. Проблем нету.
через время пополнение появилось у Форварда. Вопрос закрыт.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46
proftpd66 написав:Я уверен что если прийти в кассу таса снять доллары с изи вирутаульной карту , то никто не будет знать как это делать .
Проблем не повинно бути. Касир після ідентифікації клієнта бачить izi-картки разом з тас-картками.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 06:51
proftpd66 написав:
В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный...
У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.
proftpd66 написав:
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
Тоже ловил такой кейс. В приложении не получается сохранить реквизиты — не сохраняются. Не дошёл, чтобы передать в поддержку...
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:20
proftpd66 написав:
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
Тоже ловил такой кейс. В приложении не получается сохранить реквизиты — не сохраняются. Не дошёл, чтобы передать в поддержку...[/quote]
вітаю!
так, вже фіксимо даний баг.
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izibank
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:38
proftpd66 написав:
В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный, 3 раз не вводил так как карту могло съесть
У меня такое было, и, скоты нажились на мне на 15 грн за платное
изменение верного пин кода...
MASolomko написав:
У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.
Вот именно так и было. Это кидок, панове. Один из череды.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:08
Maksi2 написав: proftpd66 написав:
В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный, 3 раз не вводил так как карту могло съесть
У меня такое было, и, скоты нажились на мне на 15 грн за платное
изменение верного пин кода...
MASolomko написав:
У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.
Вот именно так и было. Это кидок, панове. Один из череды.
вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
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