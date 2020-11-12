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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:55

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:переказ по Украине по ЕДРПОУ не находит банку Форвард. И по ебану не отправить, не находит.

И кнопочку "заповнити реквізити" нажимали?



точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.

Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:59

написано что отправка пошла. Но со счета не снял и в истории нету. :lol:

В итоге не отправилась или хз


хотел сохранить, не сохранилось.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:18

тянучной форварда потянул 1к грн. Приложение форварда написало что платеж успешен.

С Изи сняло, есть в выписке. А в Форварде не пополнило и нету в выписке.

После этого приложение форварда отключилось от сети и нельзя было зайти.

кого винить?


UPD:


пополнил на 100грн. Прошло сразу. Проблем нету.

через время пополнение появилось у Форварда. Вопрос закрыт.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46

Re: izibank

proftpd66 написав:Я уверен что если прийти в кассу таса снять доллары с изи вирутаульной карту , то никто не будет знать как это делать .
Проблем не повинно бути. Касир після ідентифікації клієнта бачить izi-картки разом з тас-картками.
Poltav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 06:51

Re: izibank

  proftpd66 написав:В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный...
У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.

  proftpd66 написав:Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
Тоже ловил такой кейс. В приложении не получается сохранить реквизиты — не сохраняются. Не дошёл, чтобы передать в поддержку...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:20

  proftpd66 написав:Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
Тоже ловил такой кейс. В приложении не получается сохранить реквизиты — не сохраняются. Не дошёл, чтобы передать в поддержку...[/quote]

вітаю!
так, вже фіксимо даний баг.
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:38

  proftpd66 написав:В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный, 3 раз не вводил так как карту могло съесть

У меня такое было, и, скоты нажились на мне на 15 грн за платное изменение верного пин кода...
  MASolomko написав:У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.

Вот именно так и было. Это кидок, панове. Один из череды.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:08

  Maksi2 написав:
  proftpd66 написав:В банкомате таса сообщается что пин не верный, пин по любому верный. 2 раза ввел верный, 3 раз не вводил так как карту могло съесть

У меня такое было, и, скоты нажились на мне на 15 грн за платное изменение верного пин кода...
  MASolomko написав:У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.

Вот именно так и было. Это кидок, панове. Один из череды.


вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:26

izibank что-то пошло не так:

Кабінет міністрів України прийняв так званий карантин вихідного дня, який забороняє роботу громадських закладів, ТЦ і ресторанів в період з вечора п’ятниці й до ранку понеділка.

П'ятничний кешбек — це щотижнева акція, що стартує кожної п'ятниці о 17.00 та триває до суботи 11.00. Ми в курсі, як ви полюбляєте гарне завершення тижня, і щоб ваш відпочинок був приємний та легкий, тепер розраховуючись карткою izibank в кав'ярнях, кіно, боулінг-клубах та барах ввечері п'ятниці та зранку суботи, ви отримуєте кешбек 2% на свій рахунок.

С этим надо бороться :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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