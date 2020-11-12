точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:55
точно нажал. Если ввести призначення. То отправка не идет, без призначення ходит.
Сохранил реквизиты после отправки, но их не вижу сохраненные
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:59
написано что отправка пошла. Но со счета не снял и в истории нету.
В итоге не отправилась или хз
хотел сохранить, не сохранилось.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:18
тянучной форварда потянул 1к грн. Приложение форварда написало что платеж успешен.
С Изи сняло, есть в выписке. А в Форварде не пополнило и нету в выписке.
После этого приложение форварда отключилось от сети и нельзя было зайти.
кого винить?
UPD:
пополнил на 100грн. Прошло сразу. Проблем нету.
через время пополнение появилось у Форварда. Вопрос закрыт.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:46
Re: izibank
Проблем не повинно бути. Касир після ідентифікації клієнта бачить izi-картки разом з тас-картками.
Додано: Вів 10 лис, 2020 06:51
Re: izibank
У меня был аналогичный инцидент. После получения карты сменил ПИН в банкомате Таса. Через месяц пробую оплатить чипом и неправильный ПИН.
Тоже ловил такой кейс. В приложении не получается сохранить реквизиты — не сохраняются. Не дошёл, чтобы передать в поддержку...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:20
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:38
У меня такое было, и, скоты нажились на мне на 15 грн за платное изменение верного пин кода...
Вот именно так и было. Это кидок, панове. Один из череды.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:08
вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:26
izibank что-то пошло не так:
Кабінет міністрів України прийняв так званий карантин вихідного дня, який забороняє роботу громадських закладів, ТЦ і ресторанів в період з вечора п’ятниці й до ранку понеділка.
П'ятничний кешбек — це щотижнева акція, що стартує кожної п'ятниці о 17.00 та триває до суботи 11.00. Ми в курсі, як ви полюбляєте гарне завершення тижня, і щоб ваш відпочинок був приємний та легкий, тепер розраховуючись карткою izibank в кав'ярнях, кіно, боулінг-клубах та барах ввечері п'ятниці та зранку суботи, ви отримуєте кешбек 2% на свій рахунок.
С этим надо бороться
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:31
вітаємо, як нам відомо, то карантин вихідного дня починається з 00:00 суботи.
тому ви можете ввечері п'ятниці смачно повечеряти в ресторані, а вранці суботи замовити каву на виніс та отримати кешбек у розмірі 2%
а ми в свою чергу розглянемо можливість змін в умовах кешбеку.
та не забувайте дбати про свою безпеку та оточуючих, всім 36.6 !
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