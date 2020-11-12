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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:00
izibank написав:
вітаємо, як нам відомо, то карантин вихідного дня починається з 00:00 суботи.
тому ви можете ввечері п'ятниці смачно повечеряти в ресторані, а вранці суботи замовити каву на виніс та отримати кешбек у розмірі 2%
а ми в свою чергу розглянемо можливість змін в умовах кешбеку.
та не забувайте дбати про свою безпеку та оточуючих, всім 36.6 !
Планую набиратись не менш 40 градусів з вечора п'ятниці,щоб аж до понеділка вистачило))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:16
Можно АТБ в пятницу чтобы купить 50 литров водки
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:58
proftpd66 написав:
Можно АТБ в пятницу чтобы купить 50 литров водки
Нужен ещё мет,элис упоминает его,а мет проще найти в клубах на выходных,уверен ,ты в курсе системы
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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