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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:00

Re: izibank

  izibank написав:вітаємо, як нам відомо, то карантин вихідного дня починається з 00:00 суботи.
тому ви можете ввечері п'ятниці смачно повечеряти в ресторані, а вранці суботи замовити каву на виніс та отримати кешбек у розмірі 2%
а ми в свою чергу розглянемо можливість змін в умовах кешбеку.

та не забувайте дбати про свою безпеку та оточуючих, всім 36.6 !

Планую набиратись не менш 40 градусів з вечора п'ятниці,щоб аж до понеділка вистачило))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:16

Можно АТБ в пятницу чтобы купить 50 литров водки

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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:58

Re: izibank

  proftpd66 написав:Можно АТБ в пятницу чтобы купить 50 литров водки

Нужен ещё мет,элис упоминает его,а мет проще найти в клубах на выходных,уверен ,ты в курсе системы
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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izibank (493)
13.11.2020 11:58
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