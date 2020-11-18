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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 07:07

Re: izibank

  izibank написав:так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися :(

Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"

ps izibank, мені не подобається, що на сторінці вводу паролю додатку якщо натиснути два рази поспіль кнопку "Назад", то замість закриття додатку йде зміна користувача. Не зручно. :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2646
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:54

  MASolomko написав:
  izibank написав:так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися :(

Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"

ps izibank, мені не подобається, що на сторінці вводу паролю додатку якщо натиснути два рази поспіль кнопку "Назад", то замість закриття додатку йде зміна користувача. Не зручно. :(



Те саме! Сподіваюсь, швидко пофіксять
Dimaa
 
Повідомлень: 57
З нами з: 09.06.20
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:59

Re: izibank

Dimaa, пришло уведомление в приложении типа обновись на версию 0.1.23, которая у меня уже стоит, и после пустило в приложение.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 08.03.18
Подякував: 276 раз.
Подякували: 384 раз.
 
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1
  #<1 ... 47484950
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