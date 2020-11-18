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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:07
izibank написав:
так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися
Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"
ps izibank, мені не подобається, що на сторінці вводу паролю додатку якщо натиснути два рази поспіль кнопку "Назад", то замість закриття додатку йде зміна користувача. Не зручно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:54
MASolomko написав: izibank написав:
так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися
Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"
ps izibank, мені не подобається, що на сторінці вводу паролю додатку якщо натиснути два рази поспіль кнопку "Назад", то замість закриття додатку йде зміна користувача. Не зручно.
Те саме! Сподіваюсь, швидко пофіксять
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Dimaa
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:59
Dimaa, пришло уведомление в приложении типа обновись на версию 0.1.23, которая у меня уже стоит, и после пустило в приложение.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2646
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
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