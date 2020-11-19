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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:07
izibank написав:
так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися
Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"
ps izibank, мені не подобається, що на сторінці вводу паролю додатку якщо натиснути два рази поспіль кнопку "Назад", то замість закриття додатку йде зміна користувача. Не зручно.
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MASolomko
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:54
MASolomko написав: izibank написав:
так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися
Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"
ps izibank, мені не подобається, що на сторінці вводу паролю додатку якщо натиснути два рази поспіль кнопку "Назад", то замість закриття додатку йде зміна користувача. Не зручно.
Те саме! Сподіваюсь, швидко пофіксять
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Dimaa
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:59
Dimaa, пришло уведомление в приложении типа обновись на версию 0.1.23, которая у меня уже стоит, и после пустило в приложение.
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MASolomko
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:16
MASolomko написав: izibank написав:
так, вже фіксимо даний баг.
Пересталися
Сьогодні вийшла версія 0.1.23 і при вході тепер пише:
"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток"
вітаю, уточніть, будь ласка, вам писало :"ваша версія додатку застаріла, будь ласка, оновіть додаток" до оновлення вами додатку в плеймаркеті, чи після?
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izibank
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:43
izibank, після.
Десь о 5 годині ранку оновив додаток. Потім о 7 годні ранку виявив проблему, звернувся до підтримки через Telegram і отримав відповідь від підтримки:
"...наразі є помилка при оновленні додатку, проте ми вже працюємо над її вирішенням
перепрошуємо за незручності"
Ось до 10 годині додаток запрацював.
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MASolomko
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Додано: Чет 19 лис, 2020 12:27
Кому що або ж кому як )). Щодо оновлення. Приблизно 2 дні тому написав у підтримку про проблему із комуналкою. Так от у новій версії її пофіксили, та ще й в описі оновлення про це проінформували. Так що все поки що very good
P.S. І це я ще не написав про те, що був випадок використання декількох мов у додатку, та це було виправлено просто на ходу.... Просто написали через приблизно 2 години - перевірте...
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nickvp
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:36
MASolomko написав:
Dimaa, пришло уведомление в приложении типа обновись на версию 0.1.23, которая у меня уже стоит, и после пустило в приложение.
У мене теж оперативно запрацювало, ще й представник написав у особисті. Банці плюс
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Dimaa
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:43
Вчера спрашивал в саппорте:
"пополнение карты изибанка в кассе таскомбанка по номеру счёта (без наличия карты) - без комиссии?"
На что получил ответ: "изибанк комиссию не берёт. Тариф кассы таскомбанка уточняйте в таскомбанке"
Моё возражение, типа "тарифы изи - это тарифы таса", "касса таса = касса изи" ни к чему не привело.
И всё же - кто-то внятно может ответить: пополнение карточного счета изи (без наличия карты) в кассе таскомбанка - без комиссии? И со стороны изи, и со стороны таса (как выразилась поддержка, несмотря на то, что изя=тас) ?
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