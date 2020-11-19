Десь о 5 годині ранку оновив додаток. Потім о 7 годні ранку виявив проблему, звернувся до підтримки через Telegram і отримав відповідь від підтримки: "...наразі є помилка при оновленні додатку, проте ми вже працюємо над її вирішенням перепрошуємо за незручності"
Ось до 10 годині додаток запрацював.
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Кому що або ж кому як )). Щодо оновлення. Приблизно 2 дні тому написав у підтримку про проблему із комуналкою. Так от у новій версії її пофіксили, та ще й в описі оновлення про це проінформували. Так що все поки що very good P.S. І це я ще не написав про те, що був випадок використання декількох мов у додатку, та це було виправлено просто на ходу.... Просто написали через приблизно 2 години - перевірте...
Вчера спрашивал в саппорте: "пополнение карты изибанка в кассе таскомбанка по номеру счёта (без наличия карты) - без комиссии?" На что получил ответ: "изибанк комиссию не берёт. Тариф кассы таскомбанка уточняйте в таскомбанке"
Моё возражение, типа "тарифы изи - это тарифы таса", "касса таса = касса изи" ни к чему не привело.
И всё же - кто-то внятно может ответить: пополнение карточного счета изи (без наличия карты) в кассе таскомбанка - без комиссии? И со стороны изи, и со стороны таса (как выразилась поддержка, несмотря на то, что изя=тас) ?
Вкладчик1234 написав:Вчера спрашивал в саппорте: "пополнение карты изибанка в кассе таскомбанка по номеру счёта (без наличия карты) - без комиссии?" На что получил ответ: "изибанк комиссию не берёт. Тариф кассы таскомбанка уточняйте в таскомбанке"
Моё возражение, типа "тарифы изи - это тарифы таса", "касса таса = касса изи" ни к чему не привело.
И всё же - кто-то внятно может ответить: пополнение карточного счета изи (без наличия карты) в кассе таскомбанка - без комиссии? И со стороны изи, и со стороны таса (как выразилась поддержка, несмотря на то, что изя=тас) ?
вітаю, поповнення в касі ТАСКОМБАНКу - без комісії. дякуємо, що повідомили про випадок, зробимо все, щоб підвищити рівень обслуговування.
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