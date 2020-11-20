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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:06

  Квесторе_поверніться написав:Теперь можно получить карты в 4 городах: Киев, Львов, Одесса, Харьков
https://minfin.com.ua/2020/11/20/55852782/


А в Луцке можно получить карту, для клиента, который желает поучаствовать в тестировании....
joik
 
Повідомлень: 313
З нами з: 24.07.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 48495051
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