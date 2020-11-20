Квесторе_поверніться написав:Теперь можно получить карты в 4 городах: Киев, Львов, Одесса, Харьков
https://minfin.com.ua/2020/11/20/55852782/
А в Луцке можно получить карту, для клиента, который желает поучаствовать в тестировании....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:06
А в Луцке можно получить карту, для клиента, который желает поучаствовать в тестировании....
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