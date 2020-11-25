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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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izibank 2.9 5 7
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
14%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
14%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
29%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:06

  Квесторе_поверніться написав:Теперь можно получить карты в 4 городах: Киев, Львов, Одесса, Харьков
https://minfin.com.ua/2020/11/20/55852782/


А в Луцке можно получить карту, для клиента, который желает поучаствовать в тестировании....
joik
 
Повідомлень: 318
З нами з: 24.07.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:40

izibank
Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть тарифы валютных виртуальных карт?
AVF
 
Повідомлень: 257
З нами з: 23.11.11
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Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:50

  AVF написав:izibank
Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть тарифы валютных виртуальных карт?


вітаю, вони аналогічні тарифам основної картки, окрім % на залишок та кредитної лінії.
- https://izibank.com.ua/tariffs
якщо присутня комісія за операції в гривні, то буде списання у валютному еквіваленті
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:50

  joik написав:
  Квесторе_поверніться написав:Теперь можно получить карты в 4 городах: Киев, Львов, Одесса, Харьков
https://minfin.com.ua/2020/11/20/55852782/


А в Луцке можно получить карту, для клиента, который желает поучаствовать в тестировании....


вітаю,
як тільки з'явимось в м. Луцьк - відразу про це повідомимо в наших офіційних соц. мережах та продублюємо інформацію сюди, самі вже дуже чекаємо :)
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 73
З нами з: 10.09.20
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:23

Re: izibank

izibank, ось сьогодні вночі захотів я додати віртуальну платіжну карту izi в додаток TAS2U і не зміг: "Операція відхилена через перевищення ліміту. Змінити ліміт можна в самостійно в налаштуваннях додатку...".
Зі слів підтримки в додатку ліміт такий не можна змінити, але побажання зафіксували, щоб у подальших версіях виправили.
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MASolomko
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Повідомлень: 2670
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:11

  MASolomko написав:izibank, ось сьогодні вночі захотів я додати віртуальну платіжну карту izi в додаток TAS2U і не зміг: "Операція відхилена через перевищення ліміту. Змінити ліміт можна в самостійно в налаштуваннях додатку...".
Зі слів підтримки в додатку ліміт такий не можна змінити, але побажання зафіксували, щоб у подальших версіях виправили.


написали в особисті повідомлення, в майбутніх оновленнях ситуацію з лімітами по віртуальних картках буде виправлено)
izibank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:55

Карту дебетку по-прежнему оформляют только через апк?
.
freelanc
 
Повідомлень: 100
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:13

  freelanc написав:Карту дебетку по-прежнему оформляют только через апк?


вітаю, пройти реєстрацію для отримання картки можливо тільки за допомогою додатку
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 73
З нами з: 10.09.20
Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 48495051
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