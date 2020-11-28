AVF написав:izibank Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть тарифы валютных виртуальных карт?
вітаю, вони аналогічні тарифам основної картки, окрім % на залишок та кредитної лінії. - https://izibank.com.ua/tariffs якщо присутня комісія за операції в гривні, то буде списання у валютному еквіваленті
izibank, ось сьогодні вночі захотів я додати віртуальну платіжну карту izi в додаток TAS2U і не зміг: "Операція відхилена через перевищення ліміту. Змінити ліміт можна в самостійно в налаштуваннях додатку...". Зі слів підтримки в додатку ліміт такий не можна змінити, але побажання зафіксували, щоб у подальших версіях виправили.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:izibank, ось сьогодні вночі захотів я додати віртуальну платіжну карту izi в додаток TAS2U і не зміг: "Операція відхилена через перевищення ліміту. Змінити ліміт можна в самостійно в налаштуваннях додатку...". Зі слів підтримки в додатку ліміт такий не можна змінити, але побажання зафіксували, щоб у подальших версіях виправили.
написали в особисті повідомлення, в майбутніх оновленнях ситуацію з лімітами по віртуальних картках буде виправлено)
И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?