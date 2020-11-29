|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:54
artmay написав:
И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?
Виштовхане з Алли приймають Ок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35305
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 00:49
Квесторе_поверніться написав: artmay написав:
И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?
Виштовхане з Алли приймають Ок?
Це ж ТАСька, тут і на овер можна наштовхати. Від москалів вийти СЕПом - це, напевно, найоптимальніший варіант.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5089
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|