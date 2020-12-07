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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:54

  artmay написав:И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.

Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?

Виштовхане з Алли приймають Ок?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:49

  Квесторе_поверніться написав:
  artmay написав:И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.

Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?

Виштовхане з Алли приймають Ок?

Це ж ТАСька, тут і на овер можна наштовхати. Від москалів вийти СЕПом - це, напевно, найоптимальніший варіант.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 03:23

  Квесторе_поверніться написав:Виштовхане з Алли приймають Ок?


СЕП – так, P2P – ні.
artmay
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:08

СЕП с плативки на ИЗЮ?

СЕП з Плативки ТАС на ИЗИ ТАС, кто тестировал?
Тас с Плативки берет монетки?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:06

как скопировать номер?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:20

Re: izibank

  proftpd66 написав:как скопировать номер?

Длинный тап на номере на главном экране.
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ingtrans
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  #<1 ... 49505152
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