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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:54
artmay написав:
И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 30 лис, 2020 00:49
Квесторе_поверніться написав: artmay написав:
И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?
Виштовхане з Алли приймають Ок?
Це ж ТАСька, тут і на овер можна наштовхати. Від москалів вийти СЕПом - це, напевно, найоптимальніший варіант.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 30 лис, 2020 03:23
Квесторе_поверніться написав:
Виштовхане з Алли приймають Ок?
СЕП – так, P2P – ні.
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artmay
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:08
СЕП з Плативки ТАС на ИЗИ ТАС, кто тестировал?
Тас с Плативки берет монетки?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:06
как скопировать номер?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:20
proftpd66 написав:
как скопировать номер?
Длинный тап на номере на главном экране.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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