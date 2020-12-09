artmay написав:И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?
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artmay написав:И лыжи вострить не стоит. Жадные на лимиты и разработчики приложения криворукие. Понимаю, что бета-версия. Но проблем ворох, а исправлять не торопятся. Говорят, у них не выходит уже несколько недель пополнение с альфабанка через приложение наладить.
Ни кредитного лимита, ни работающего пополнения. Кому такое счастье нужно?
Виштовхане з Алли приймають Ок?
Це ж ТАСька, тут і на овер можна наштовхати. Від москалів вийти СЕПом - це, напевно, найоптимальніший варіант.
запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.
запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.
всім гарного дня!
Это хорошо. А рефералка есть (будет) ?
Есть как минимум 2 "горяч(щ)их" клиента, но хотелось бы начинать не с нуля, а с приветственного бонуса
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 10 гру, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз.
запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.