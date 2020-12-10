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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:39

  Вкладчик1234 написав:
  izibank написав:плануємо запустити після релізу)

Это когда? :)

Тогда, когда все свиньи получат изю )
mustbe
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Повідомлень: 4931
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Подякували: 461 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  izibank написав:плануємо запустити після релізу)

Это когда? :)


про дату релізу обов'язково повідомимо на форумі та в наших соц. мережах :D
izibank
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:11

  izibank написав:вітаємо!

запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця.
ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.


всім гарного дня!


А місто Дніпро коли???
Valeriy237
 
Повідомлень: 68
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:54

  Valeriy237 написав:
  izibank написав:вітаємо!

запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця.
ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.


всім гарного дня!


А місто Дніпро коли???


ми обов'язково повідомимо про дату запуску точок видачі у м. Дніпро.
izibank
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Повідомлень: 78
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:26

  izibank написав:вітаємо!

запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця.
ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.


всім гарного дня!

И с чего начать процесс получения карты?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4603
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:40

  guntherhouse777 написав:
  izibank написав:вітаємо!

запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця.
ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.


всім гарного дня!

И с чего начать процесс получения карты?)


починати із заповнення форми за посиланням https://izibank.com.ua/beta :wink:
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Повідомлень: 78
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  #<1 ... 50515253
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