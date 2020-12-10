запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.
запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.
всім гарного дня!
А місто Дніпро коли???
ми обов'язково повідомимо про дату запуску точок видачі у м. Дніпро.
запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.
запустили нові точки видачі в містах: Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та Вінниця. ознайомитись з місцерозташуванням та графіком роботи точок видачі можливо за посиланням https://izibank.com.ua/contacts.