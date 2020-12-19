вітаю!
з радістю повідомлюю, що додаток izibank вже у відкритому доступі на play market.
а бета на iOS вже зовсім скоро!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:57
Re: izibank
вітаю!
з радістю повідомлюю, що додаток izibank вже у відкритому доступі на play market.
а бета на iOS вже зовсім скоро!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:06
без рефералок не наберет хайпа.Ждём
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:05
Re: izibank
бета-тест на iOS вже доступний всім охочим:)
щоб долучитись, заходьте на
всім гарних свят та подаруночків під подушку)
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:30
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:45
А с чего начать процесс регистрации для ИОС? Программу поставил, регистрацию прошёл до этапа отсылки данных. На этом этапе программа выдаёт ошибку
б.Шон
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