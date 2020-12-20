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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:57

Re: izibank

вітаю!

з радістю повідомлюю, що додаток izibank вже у відкритому доступі на play market.
а бета на iOS вже зовсім скоро!
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:06

  izibank написав:вітаю!

з радістю повідомлюю, що додаток izibank вже у відкритому доступі на play market.
а бета на iOS вже зовсім скоро!

без рефералок не наберет хайпа.Ждём :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:05

Re: izibank

бета-тест на iOS вже доступний всім охочим:)

щоб долучитись, заходьте на https://izibank.com.ua/ -> та натисніть на кнопку "бета-тест iOS"
всім гарних свят та подаруночків під подушку)
izibank
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:48

стоит пробовать? какие пряники?
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:30

интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:45

  izibank написав:бета-тест на iOS вже доступний всім охочим:)

щоб долучитись, заходьте на https://izibank.com.ua/ -> та натисніть на кнопку "бета-тест iOS"
всім гарних свят та подаруночків під подушку)

А с чего начать процесс регистрации для ИОС? Программу поставил, регистрацию прошёл до этапа отсылки данных. На этом этапе программа выдаёт ошибку
Зображення. Что не так?
б.Шон
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:59

unlock все гладко прошло, иОС 14.2. завтра иду за пластиком.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:09

  gorbatiuk_v написав:unlock все гладко прошло, иОС 14.2. завтра иду за пластиком.

IOS 14.3, но проблема не в нем.

Ладно, зарегистрировался в версии 1.1.3, на результаты жду в версии 1.1.58. Поддержка пока совсем не впечатлила. Кроме обещаний, что все будет, толку 0, пришлось импровизировать.
б.Шон
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