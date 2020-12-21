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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:41
novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Уже по 8.75%
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:46
novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:50
Striker написав: novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
Про-запас можна зняти не тільки лиш завжди, тобто зняти можна завжди, але не завжди під 10%.
unknownurl написав:
Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank).
Курс для обміну збігається з ТАС2Ю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:55
klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
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- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:00
Striker написав: novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
Тем что на прозапасе фонд.
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novichok
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