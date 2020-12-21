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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:41

  novichok написав:интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?

Уже по 8.75%
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:46

  novichok написав:интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?

Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:50

  Striker написав:
  novichok написав:интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?

Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?

Про-запас можна зняти не тільки лиш завжди, тобто зняти можна завжди, але не завжди під 10%.
  unknownurl написав:Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank).

Курс для обміну збігається з ТАС2Ю?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:55

klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
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  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:00

  Striker написав:
  novichok написав:интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?

Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?

Тем что на прозапасе фонд.
novichok
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