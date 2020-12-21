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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:41
novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Уже по 8.75%
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:46
novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:50
Striker написав: novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
Про-запас можна зняти не тільки лиш завжди, тобто зняти можна завжди, але не завжди під 10%.
unknownurl написав:
Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank).
Курс для обміну збігається з ТАС2Ю?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:55
klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
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- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:00
Striker написав: novichok написав:
интересен месячный депо в гривне под фонд, па 8.25%. Только онлайн вывод по окончанию получается проблематичным, я правильно понимаю?
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
Тем что на прозапасе фонд.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:52
Striker написав:klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
І отримати 5% замість 10%.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 23:09
klug написав: Striker написав:klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
І отримати 5% замість 10%.
Інколи набагато вигідніше отримати ці 5% та мати доступ до цих коштів, а не морозити на місяць під 10%. Сьогодні якраз такий день, коли долар стрімко подорожчав, а курс в Укргазі не мінявся з ранку по цей час.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 03:03
velvet написав: klug написав: Striker написав:klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
І отримати 5% замість 10%.
Інколи набагато вигідніше отримати ці 5% та мати доступ до цих коштів, а не морозити на місяць під 10%. Сьогодні якраз такий день, коли долар стрімко подорожчав, а курс в Укргазі не мінявся з ранку по цей час.
То інколи чи завжди? Я теж колись був молодим та запальним і грався в короткострокові курси, але швидко награвся. Наведу контрприклад: ЛУМУМба підкинув безкоштовний кеш, але гаситись потрібно чітко до 30-го, що буде краще: покласти на депо, підгадавши дату, можливо додатково перекантувавши на поточних; обміняти на валюту чи покласти на Про-запас? Згоден, що приклад вузькоспеціалізований, як і ігри з валютою, як і усі випадки, коли гроші можуть знадобитися виключно 2-го числа, як і сам Про-запас. Не кажу, що це поганий інструмент, але своєю негнучкістю він залишає велике поле для інших інструментів, де в рекламі цифри менші, але на практиці зиску можуть дати так само чи навіть більше.
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