Уже по 8.75%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:41
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:46
Чем он интересен, если есть Про-запас с 10%?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:50
Про-запас можна зняти не тільки лиш завжди, тобто зняти можна завжди, але не завжди під 10%.
Курс для обміну збігається з ТАС2Ю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:55
klug
Тобто нічим не відрізняється від місячного депо, але не під 8.75%, а під 10%. І зняти можна, якщо негайно знадобиться гривня.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:00
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:52
І отримати 5% замість 10%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:09
Інколи набагато вигідніше отримати ці 5% та мати доступ до цих коштів, а не морозити на місяць під 10%. Сьогодні якраз такий день, коли долар стрімко подорожчав, а курс в Укргазі не мінявся з ранку по цей час.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 03:03
То інколи чи завжди? Я теж колись був молодим та запальним і грався в короткострокові курси, але швидко награвся. Наведу контрприклад: ЛУМУМба підкинув безкоштовний кеш, але гаситись потрібно чітко до 30-го, що буде краще: покласти на депо, підгадавши дату, можливо додатково перекантувавши на поточних; обміняти на валюту чи покласти на Про-запас? Згоден, що приклад вузькоспеціалізований, як і ігри з валютою, як і усі випадки, коли гроші можуть знадобитися виключно 2-го числа, як і сам Про-запас. Не кажу, що це поганий інструмент, але своєю негнучкістю він залишає велике поле для інших інструментів, де в рекламі цифри менші, але на практиці зиску можуть дати так само чи навіть більше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 гру, 2020 06:56
Re: izibank
izibank,
1) вы не всех строках поменяли написание нашей неньки, вот у меня есть в выписке по карте операции "операції по україні"
2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;
3) во втором пункте выбираем пополнить одну из своих карт, открывается окно, где переврд между своими картами и вот тут я постоянно путаюсь с какой карты на какую карту я перевожу. Здесь через чур мало текста и графических обозначений, которые облегчают восприятия.
Что я хочу по пунктам 2 и 3?
Всё просто. Если на главном экране я выбрал карту и под ней нажал кнопку пополнить, то я желаю пополнить именно эту карту, а не какую-либо другую из своих карт. А то приходится ещё отслеживать.
ps Входе данного написания в мобильном приложении отображены кредитная и гривневая виртуальная карты.
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