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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:02
Не ещё не удобно переходить к экрану касательно информации по кредитной задолженности. Пока найдешь эту область для тапа...
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MASolomko
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:07
MASolomko написав:
izibank,
1) вы не всех строках поменяли написание нашей неньки, вот у меня есть в выписке по карте операции "операції по у
країні"
2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;
3) во втором пункте выбираем пополнить одну из своих карт, открывается окно, где переврд между своими картами и вот тут я постоянно путаюсь с какой карты на какую карту я перевожу. Здесь через чур мало текста и графических обозначений, которые облегчают восприятия.
Что я хочу по пунктам 2 и 3?
Всё просто. Если на главном экране я выбрал карту и под ней нажал кнопку пополнить, то я желаю пополнить именно эту карту, а не какую-либо другую из своих карт. А то приходится ещё отслеживать.
ps Входе данного написания в мобильном приложении отображены кредитная и гривневая виртуальная карты.
вітаю,
дякуємо за фідбек
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izibank
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:08
Flamingo написав: MASolomko написав:
2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;
Я даже больше скажу - поскольку у меня всего одна карта (виртуалки не открывал), то не смотря на то, что я постоянно сохраняю карты с которых пополнялась оная при нажатии "Пополнить свою карту" => "Картой другого банка" на выбор предлагает аж ничего. Так и на фуа спрашивается я их сохраняю. Да они все есть если выбрать меню "перевести на другую карту", но разве для пополнения собственной карты не логичнее было чтобы и в "пополнить свою" их предлагало? А если я не перевожу никогда отсюда на свои карты деньги? А если я только гашу кредитную задолженность тут? Постоянно вручную вводить номер карты ну вот ни разу не комильфо.
И опять возвращаюсь к отображению на главном меню сумм "свои-доступные". Я уже писал что ИМХО весьма не информативно писать большими цифрами "СВОИ" а маленькими под ними "доступно". Уже не говоря о том, что когда ты влез в кредит сумма с минусом ну не нужна тебе постоянно. Но вот получил другой "кейс" неудобства - на карте свои - скажем 8000 (+есть 2000 кред.лима) - оплатить надо 15000. Гори на экране "ДОСТУПНО - 10000" - я бы пополнил карту только на 5000, а поскольку там горело "СВОИ 8000" и я по привычке не обратил внимание на эту глупую особенность изи - то пополнил карту на 7000. А эти 2000 мне вполне бы сгодились и в другом месте. Не спорю - это чисто мой фэйл, но реализован этот момент в изе весьма не "юзерфрендли"
вітаю,
дякуємо за фідбек
передали відповідальним співробітникам
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izibank
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