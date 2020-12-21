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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 53545556 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.6 5 8 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 38% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 13% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 13% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 25% 2 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Вів 22 гру, 2020 10:02 Re: izibank Не ещё не удобно переходить к экрану касательно информации по кредитной задолженности. Пока найдешь эту область для тапа...

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Повідомлень: 2779 З нами з: 08.03.18 Подякував: 306 раз. Подякували: 426 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 10:07 MASolomko написав: izibank,



1) вы не всех строках поменяли написание нашей неньки, вот у меня есть в выписке по карте операции "операції по україні"



2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;



3) во втором пункте выбираем пополнить одну из своих карт, открывается окно, где переврд между своими картами и вот тут я постоянно путаюсь с какой карты на какую карту я перевожу. Здесь через чур мало текста и графических обозначений, которые облегчают восприятия.



Что я хочу по пунктам 2 и 3?

Всё просто. Если на главном экране я выбрал карту и под ней нажал кнопку пополнить, то я желаю пополнить именно эту карту, а не какую-либо другую из своих карт. А то приходится ещё отслеживать.



ps Входе данного написания в мобильном приложении отображены кредитная и гривневая виртуальная карты. izibank,1) вы не всех строках поменяли написание нашей неньки, вот у меня есть в выписке по карте операции "операції покраїні"2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;3) во втором пункте выбираем пополнить одну из своих карт, открывается окно, где переврд между своими картами и вот тут я постоянно путаюсь с какой карты на какую карту я перевожу. Здесь через чур мало текста и графических обозначений, которые облегчают восприятия.Что я хочу по пунктам 2 и 3?Всё просто. Если на главном экране я выбрал карту и под ней нажал кнопку пополнить, то я желаю пополнить именно эту карту, а не какую-либо другую из своих карт. А то приходится ещё отслеживать.ps Входе данного написания в мобильном приложении отображены кредитная и гривневая виртуальная карты.



вітаю,

дякуємо за фідбек передали відповідальним співробітникам вітаю,дякуємо за фідбекпередали відповідальним співробітникам izibank

Представник банку Повідомлень: 83 З нами з: 10.09.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 10:08 Flamingo написав: MASolomko написав: 2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично; 2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;

Я даже больше скажу - поскольку у меня всего одна карта (виртуалки не открывал), то не смотря на то, что я постоянно сохраняю карты с которых пополнялась оная при нажатии "Пополнить свою карту" => "Картой другого банка" на выбор предлагает аж ничего. Так и на фуа спрашивается я их сохраняю. Да они все есть если выбрать меню "перевести на другую карту", но разве для пополнения собственной карты не логичнее было чтобы и в "пополнить свою" их предлагало? А если я не перевожу никогда отсюда на свои карты деньги? А если я только гашу кредитную задолженность тут? Постоянно вручную вводить номер карты ну вот ни разу не комильфо.



И опять возвращаюсь к отображению на главном меню сумм "свои-доступные". Я уже писал что ИМХО весьма не информативно писать большими цифрами "СВОИ" а маленькими под ними "доступно". Уже не говоря о том, что когда ты влез в кредит сумма с минусом ну не нужна тебе постоянно. Но вот получил другой "кейс" неудобства - на карте свои - скажем 8000 (+есть 2000 кред.лима) - оплатить надо 15000. Гори на экране "ДОСТУПНО - 10000" - я бы пополнил карту только на 5000, а поскольку там горело "СВОИ 8000" и я по привычке не обратил внимание на эту глупую особенность изи - то пополнил карту на 7000. А эти 2000 мне вполне бы сгодились и в другом месте. Не спорю - это чисто мой фэйл, но реализован этот момент в изе весьма не "юзерфрендли" Я даже больше скажу - поскольку у меня всего одна карта (виртуалки не открывал), то не смотря на то, что я постоянно сохраняю карты с которых пополнялась оная при нажатии "Пополнить свою карту" => "Картой другого банка" на выбор предлагает аж ничего. Так и на фуа спрашивается я их сохраняю. Да они все есть если выбрать меню "перевести на другую карту", но разве для пополнения собственной карты не логичнее было чтобы и в "пополнить свою" их предлагало? А если я не перевожу никогда отсюда на свои карты деньги? А если я только гашу кредитную задолженность тут? Постоянно вручную вводить номер карты ну вот ни разу не комильфо.И опять возвращаюсь к отображению на главном меню сумм "свои-доступные". Я уже писал что ИМХО весьма не информативно писать большими цифрами "СВОИ" а маленькими под ними "доступно". Уже не говоря о том, что когда ты влез в кредит сумма с минусом ну не нужна тебе постоянно. Но вот получил другой "кейс" неудобства - на карте свои - скажем 8000 (+есть 2000 кред.лима) - оплатить надо 15000. Гори на экране "ДОСТУПНО - 10000" - я бы пополнил карту только на 5000, а поскольку там горело "СВОИ 8000" и я по привычке не обратил внимание на эту глупую особенность изи - то пополнил карту на 7000. А эти 2000 мне вполне бы сгодились и в другом месте. Не спорю - это чисто мой фэйл, но реализован этот момент в изе весьма не "юзерфрендли"





вітаю,

дякуємо за фідбек передали відповідальним співробітникам вітаю,дякуємо за фідбекпередали відповідальним співробітникам izibank

Представник банку Повідомлень: 83 З нами з: 10.09.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 53545556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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